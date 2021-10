La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l’hanno invitata a “stare a riposo per qualche giorno”. Lo annuncia un comunicato di Buckingham Palace citato dai media britannici. “La Regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. È di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord”, si legge nella nota.

Il riposo imposto alla 95enne Elisabetta II si tratterebbe di una precauzione dei suoi medici. Pur godendo di ottima salute, infatti, la Regina ha pur sempre una età che in certi casi la obbliga a rallentare la sua sempre molto intensa agenda di appuntamenti pubblici. Per i media britannici non sorprende che le abbiano detto di riposarsi perché le ultime due settimane sono state per lei molto impegnative.

La monarca trascorrerà i giorni di riposo nel castello di Windsor, dove si trova dall’inizio della pandemia di Covid-19. Elisabetta II, rimasta vedova quest’anno con la morte del principe Filippo il 9 aprile, mantiene un programma pieno di impegni reali. Martedì ha avuto udienze con diplomatici e ha ospitato al castello di Windsor un ricevimento per dirigenti d’azienda internazionali ed davanti a Elisabetta c’è comunque una stagione piena di impegni pubblici, come la presenza di Sua Maestà alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow, a presidenza britannica, fra due settimane.