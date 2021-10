Dopo aver fatto infuriare i medici del Nhs (sistema sanitario nazionale dell’Inghilterra) per aver divulgato alcuni metodi amatoriali per combettare il Covid ora Gwyneth Paltrow ha (ri)cominciato a condividere consigli sul sesso. In occasione della sua nuova serie Netflix dal titolo Sex, Love & Goop (che uscirà il 21 ottobre), l’attrice e imprenditrice statunitense è stata intervistata dal programma Entertainment Tonight. Come riportato dal Daily Mail, Paltrow si è confidata e ha rivelato: “Con i miei figli cerco di essere solo curiosa, gli adolescenti non vorranno mai parlare di sesso con i loro genitori, mai“, ha esordito.

“Fortunatamente, alle medie, hanno ricevuto un’educazione sessuale molto approfondita. Io sono lì per qualsiasi domanda, ma le domande sono piuttosto minime”, ha poi aggiunto l’attrice premio Oscar. E ancora: “Penso che la cosa principale che nessuno ti dice mai, è che devi stare molto vicino alla tua verità e devi rimanere davvero in integrità con quella verità. Perché quando sei in una relazione e non sei completamente te stesso, può essere piuttosto dannoso”.

Sex, Love & Goop non è il primo esperimento dell’attrice 49enne, anzi. Come dimenticare il suo primo show Goop Lab contro cui si era scagliata la critica? Ma soprattutto come dimenticare il famoso ‘uovo detox di giada’ che, infilato nella vagina, aiuterebbe a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico e a riequilibrare i livelli ormonali? Teorie e metodologie da cui molti ginecologi hanno preso le distanza, soprattutto per le possibili infezioni batteriche. E non era andata molto diversamente per la ‘vaporizzazione vaginale’ e la ‘bee-therapy’ (farsi pungere appositamente dalle api). La nuova serie risolleverà Gwyneth o le darà ‘il colpo di grazia’? I critici cinematografici (e non solo) sono lì ad attenderla.