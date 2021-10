Inutile dire Elena Santarelli ha ragione: è ora (e non da oggi) di applicare controlli più stringenti sui social affinché la valanga di haters che ogni giorno funesta bacheche e post venga almeno limitata. “Segnalatela in massa (giuliamancin2021 ), cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. @instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace“. Questo il sacrosanto sfogo della conduttrice, esasperata. Suo figlio maggiore ha dovuto combattere una lunga battaglia contro il cancro e sembra impossibile che qualcuno possa arrivare a postare quello che Santarelli ha condiviso. Tra i tanti commenti che sostengono Elena anche quelli di Alessia Marcuzzi, Matilde Brandi e Michela Quattriciocche che chiedono un maggiore controllo da parte del social.

