Galeotta fu l’anteprima di Eternals per Angelina Jolie. Supereroina nel film Marvel diretto da Chloe Zhao, ma soprattutto diva sulla passerella di Los Angeles che non è passata inosservata a fotografi e operatori. Jolie è infatti apparsa con una mise insolita, sofisticata e minimale, per nulla gridata o esasperante. Un look definito “space chic”: abito panneggiato beige di Balmain e una composizione di gioielli firmati Tiffany&Co e Beladora.

Tra questi spiccava uno chin-cuff dorato a contornarle in verticale il labbro inferiore, magnifico esemplare di gioiello “facciale”, l’ultima tendenza nell’ambito della gioielleria. Idea di notevole modernità e allo stesso di rara raffinatezza perché Jolie non ha accompagnato questa scelta insolita con un trucco eccessivo, anzi. Cat eye nero come le dive di una volta, sopracciglia disegnate, capello liscio fino a metà schiena e stop. L’abito di Balmain, infine, con morbido scollo a fourreau ha messo in risalto senza rischio kitsch i tatuaggi infiniti del suo sinuoso corpo. Jolie in Eternal interpreta Thena, una guerriera che può manipola l’energia cosmica per ottenere armi efficaci e indistruttibili.