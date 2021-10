Il 15 ottobre scorso, Fedez ha spento 32 candeline e Chiara Ferragni non ha badato a spese per il suo regalo di compleanno. L’imprenditrice digitale ha fatto realizzare una “collana su misura di Greg Yuna“, così come dichiarato da lei stessa. Si tratta di un prezioso girocollo, realizzato dal celebre gioielliere di New York (che lo ha pubblicato su Instagram) con ben 19 charms, ovvero simboli che rappresentano il rapper e la sua vita. Tra questi un microfono, un’auto di lusso e al centro i componenti della famiglia: dal cane Matilda, ai figli Leone e Vittoria oltre che – ovviamente – Chiara e Federico Leonardo Lucia (questo il vero nome del rapper milanese).

Una sorta di gioiello ‘stile Pandora’ ma con un prezzo decisamente più alto che, però, non è facile stimare dal momento che il gioiello è un pezzo unico. Ma, basandosi sugli oggetti in vendita sul sito del brand, si può ipotizzare che la collana valga almeno 20mila euro mentre i ciondoli hanno un prezzo variabile: da 400 euro a 25mila euro. Quelli indossati da Fedez potrebbero costare tra i 500 e 1000 euro e abbiamo detto che sono una ventina. Se la matematica non è un’opinione, il prezzo è presto svelato.