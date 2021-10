La principessa Charlene di Monaco è ormai da un anno in Sudafrica. Problemi di salute non da poco l’hanno portata a stare a lungo lontana dai figli. Charlene ha avuto un collasso lo scorso 8 ottobre ed è stata sottoposta a un intervento alla testa: si trattava della terza operazione da quando si trova in Sudafrica. Le difficoltà di questo lungo periodo sono ben chiare se si ascolta la sua voce in una intervista che ha postato sui social: “Mi mancano moltissimo”, dice riferendosi ai figli Jacques e Gabriella, che non vede da quando sono andati a trovarla insieme al padre, il principe Alberto, lo scorso agosto. Ma le sue parole fanno anche capire che il ritorno a Monaco è vicino: “Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in molti Paesi del continente e in Sudafrica. Conservare, preservare, restaurare ed educare, questo è ciò su cui si basa la mia Fondazione”.