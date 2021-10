“Il mio avvocato ha chiesto il video dell’aggressione al St. Regis Hotel. Visto che il tutto è avvenuto non in una camera ma in un sala riunioni, se non ci danno tutti i video forse c’è qualcosa da nascondere… e non è solo l’aggressione. Io ho molti testimoni che sono pronti a dire tutto quello che è successo dalla A alla Z. Vediamo cosa accadrà”. Queste le parole di Francesco Facchinetti in una Instagram story. Video delle telecamere interne dell’hotel, al momento non resi disponibili. Anche perché finché non arriverà la querela di parte la polizia non procederà con le indagini. Cosa sarebbe successo secondo Facchinetti quella sera al St.Regis di Roma? Una brutta aggressione da parte del lottatore Conor McGregor. Ma c’è altro? Intanto durante il suo programma su Radio 105, Facchinetti ha detto che non ritirerebbe la querela “nemmeno se l’avvocato di McGregor gli offrisse 10 milioni di euro”: è quindi partita l’indagine? Si aspettano sviluppi.