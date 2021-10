“Nessuno vuole vedermi a 95 anni piagnucolona a fumare una sigaretta dietro l’altra vivendo come un personaggio di Grey Gardens con tutti i miei gatti ed essere mangiata viva“. Con il tipico humor inglese, Adele non usa troppi giri di parole nel rispondere alla domanda su quanto durerà la sua carriera postale da Greg James durante un’intervista in diretta su Bbc Radio 1. Nel presentare il suo nuovo singolo “Easy on me“, già in vetta alle classifiche mondiali, la cantante ha parlato della sua vita privata, spiegando appunto come non sia intenzionata a continuare a fare musica per sempre: “Non lo farò per sempre. Non voglio farlo per sempre e anche i miei fan non vorranno che lo faccia per sempre”, ha detto perentoria.

Non solo, Adele ha quindi ironizzato sulla grande attesa che c’è per il suo nuovo album “30″, in uscita il prossimo novembre, paragonando quanto avviene nelle fabbriche che lo stanno producendo su cd e vinili alla serie Netflix Squid Game: “Hanno persone in piedi su di loro con le pistole – ha scherzato -. Io sono tipo: ‘Se questo album trapela…'”. E, sempre nel corso dell’intervista, la cantante non si è fatta problemi a rivelare che ai suoi amici non è piaciuto molto il suo nuovo singolo, primo estratto dall’album in arrivo: “Ho mandato un estratto in cui lo cantavo a tre dei miei più cari amici. A uno non è piaciuto, un altro mi ha detto ‘Beh, io continuerei a provarci’, mentre il terzo mi ha fatto sapere che era troppo impegnato con il lavoro. Quindi il verdetto perfetto per me!”.