Praticamente tutti, anche quei pochi che non hanno visto Squid Game, la serie Netflix sud coreana che si appresta a diventare la più vista di sempre sulla piattaforma, sanno che uno dei simboli è una gigantesca e inquietante bambola. E sanno pure che il primo “gioco” è “un, due, tre stella!“. Ma la bambola cosa dice davvero? La risposta sembra arrivare da Tik Tok e la riporta CiakGeneration e no, non si tratta della “conta” del gioco e nemmeno della traduzione di “un, due, tre stella!” in coreano. Secondo i fan si scrive “무궁화 꽃이 피었습니다”. Chiaro no? No?! Altro indizio: si legge “mugunghwa kkochi piotsseumnida”. Ma che vuol dire? “Il fiore di ibisco è sbocciato“. Ora, se questo sia un riferimento a ‘qualcosa che inizia’ come, appunto, “i giochi” o al fiore simbolo della Corea del Sud non lo sappiamo. Il dibattito continua su TikTok.