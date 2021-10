La mascotte del Grande Fratello Vip 6 ha un nome e un cognome: Giucas Casella. L’illusionista siciliano è talmente ben voluto dai compagni (e dagli autori) da essere la ‘vittima’ preferita degli scherzi più divertenti. Dopo quello dell’eliminazione di gruppo, ora ci ha pensato direttamente Alfonso Signorini a prendersi gioco di lui. Da quando è entrato nel programma, Casella non fa altro che parlare del ‘cappotto termico’ nella sua villa a Cefalù, che a quanto pare avrebbe bisogno di lavori di rifacimento edilizio.

Durante la puntata andata in onda ieri 18 ottobre, Giucas ha chiesto al conduttore lo stato di avanzamento dei lavori. “Guarda la tua piscina adesso com’è messa. La stanno demolendo“, ha risposto Signorini. “Concetto (il fratello, ndr) fammi sapere com’è questa storia. Come mai l’hanno ridotta così? Chi è stato? “, si è rivolto in camera Giucas. “Giucas non so come spiegartelo, la tua piscina è abusiva!“, ha aggiunto il conduttore facendo arrabbiare il concorrente. Ma non è tutto, nella casa di Giucas Casella ci sono altre irregolarità che potrebbero portare ad uno smantellamento.

Per l’occasione Alfonso Signorini ha voluto mostrare al concorrente un video in cui un finto geometra mostra tutto ciò che andrà eliminato dalla casa: “Mi stanno girando le scatole, guarda questa clip”, ha detto Signorini. Casella è andato fuori di sé, implorando il conduttore di intervenire immediatamente per sospendere i lavori per tutto il periodo in cui lui rimarrà nella Casa. Vedendolo visibilmente scosso, Katia Ricciarelli ha quindi deciso di tranquillizzarlo: “Tranquillo, è tutto uno scherzo, se resti senza casa ti ospito io”.