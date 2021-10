Recidivo Conor. Le risse a casaccio, nate dal nulla, giusto per menar le mani, nella quotidianità del campione di MMA Conor McGregor sono all’ordine del giorno. Tanto che il pugno rifilato all’improvviso a Francesco Facchinetti è solo l’ultimo di una serie di inqualificabili e violenti momenti di ordinaria follia del lottatore di arti marziali. Basta andare indietro di qualche settimana e il viso che sta per ricevere un pugno di McGregor da un attimo all’altro senza preavviso è quello di Machine Gun Kelly.

Il fumantino irlandese si sarebbe imbestialito dopo un selfie non concesso dal rapper. La zuffa in tutto il suo splendore è testimoniata in diversi scatti fotografici pubblicati sui social da giorni. Altra passo indietro, altra rissa. Siamo nel 2018. Nel sotterraneo del Barclays Center di Brooklyn, McGregor si scaglia contro il pullman su cui viaggiano alcuni lottatori della UFC. Si narra che l’irlandese cercasse di regolare i conti con il collega Khabib Nurmagomedov, colpevole di uno screzio con un collega amico di Conor.

Risultato: vetri rotti e feriti con McGregor che si costituisce alla polizia e si fa rilasciare dietro pagamento di una cauzione da 50.000 dollari. Insomma tutte questioni tra celebrities direbbe qualcuno. E invece no. McGregor tira pugni a chiunque, a prescindere dalla classe d’appartenenza. È il 2019, siamo in un pub con parecchi avventori e dietro al bancone si vende anche il gin prodotto da McGregor. Ebbene tal Desmond Keogh, un signore cinquantenne, ringrazia ma non assaggia il bicchierino di gin offerto dal campione MMA. Risultato? Un pugno modello Facchinetti.