È il gossip del momento: la crisi tra Mauro Icardi e Wada Nara. In Argentina non si parla d’altro ma anche in Italia i riflettori sono tutti puntati sulla coppia d’oro del calcio. La notizia è quella del presunto tradimento dell’attaccante ex Inter ora al Psg con una delle amiche della moglie e procuratrice, Eugenia Suarez: dai rispettivi profili social sappiamo che nelle scorse ore lui è volato a Milano da Parigi per cercare una riconciliazione, ma lei, in tutta risposta, ha tolto l’anello di fidanzamento. Ora sarebbe lei in volo alla volta di Parigi.

Ma è dai media argentini arrivano ulteriori dettagli: secondo la trasmissione tv “Los Angeles de la manana”, Wanda Nara avrebbe assoldato da tempo un investigatore privato per “controllare il marito” e avrebbe poi scoperto una chat tra Icardi e la Suarez. Non è chiaro sei lei gli abbia fatto hackerare il cellulare o abbia scoperto per caso la chat ma sembra che sotto i suoi occhi sarebbero capitati proprio dei messaggi in cui i due si accordavano per incontrarsi. In particolare, questo sarebbe stato il messaggio di Eugenia Suarez che avrebbe mandato Wanda Nara su tutte le furie: “Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce“.

Secondo quanto riportato dai loro entourage, Wanda Nara e Mauro Icardi non sarebbero intenzionati a divorziare (nel caso si para di un accordo da 60 milioni di euro in favore della donna) ma ancora è presto per capire quali saranno le ripercussioni della scappatella del bomber ex Inter.