“L’opinione pubblica si è ormai disinteressata a questo caso. Qualcuno pagherà per l’omicidio di Jamal Khashoggi? Dipende anche da noi, da quanto riusciremo a tenere vivo il suo ricordo”. Così Marco Lillo, autore insieme a Valeria Pacelli de Il caso Khashoggi. Tutto quello che Matteo Renzi dovrebbe leggere prima di parlare di “Rinascimento saudita” (edito da PaperFIRST) ha presentato il volume al Salone del libro di Torino. Uscito il 6 maggio, il libro è ancora attuale. “Il sottotitolo – spiega Lillo – ora potrebbe diventare “tutto quello che l’Italia calcistica dovrebbe sapere sull’acquisto di squadre italiane, da parte di un regime che si è macchiato di un barbaro omicidio di un giornalista e intellettuale. Dobbiamo tenere vigili gli occhi e la memoria su quello che è successo perché non accada più”. In questo libro aggiunge Pacelli “si trovano documenti tradotti per la prima volta in italiano, con tre interviste inedite, per trattare a 360 gradi l’omicidio di un giornalista che criticava il regime sulle colonne del Washington post”

IL CASO KHASHOGGI – Tutto quello che Matteo Renzi dovrebbe leggere prima di parlare di “Rinascimento saudita”

a cura di Marco Lillo e Valeria Pacelli (edizioni PaperFirst)