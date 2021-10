Lui ha chiesto un permesso al Paris Saint-Germain per tornare qualche ora in Italia. Motivi familiari. Lei si trovava già a Milano. Parliamo di Mauro Icardi e Wanda Nara. La showgirl e procuratrice argentina aveva postato una Instagram story con accenno a un presunto tradimento e a una crisi con il marito. Storia rimossa velocemente. Ma se davvero il matrimonio ha avuto un momento delicato, dal social del giocatore si vede che le cose, ora, vanno bene. Una foto insieme e poi gli auguri per la festa della mamma (che si festeggia in Argentina il 17 ottobre). Icardi è volato a Milano per “riprendersi” Wanda.

View this post on Instagram Un post condiviso da ????????????ℝ???? ????ℂ????ℝ???????? (@mauroicardi)