“Un’altra famiglia rovinata per una tr**a“, questa la frase che Wanda Nara ha scritto sui social ieri 16 ottobre. Parole che non potevano di certo passare inosservate. Anzi, fanno presumere che con Mauro Icardi la storia sia arrivata al capolinea. In Argentina la notizia è addirittura data per certa dai media locali, tanto più che la procuratrice sportiva ha anche smesso di seguire Icardi su Instagram e ha eliminato le loro foto insieme. La conferma della rottura è inoltre arrivata anche dalla giornalista di spettacolo Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram @ChismesDeker ha rivelato che Wanda le avrebbe scritto “Mi sono separata”.

Sposati dal 2014, i due hanno due figlie: Francesca e Isabella. La relazione aveva destato scalpore in quanto la showgirl argentina aveva già dato alla luce tre bambini – Benedetto, Valentino e Costantino – avuti da Maxi Lòpez, migliore amico di Icardi. E, qualcuno lo chiama karma, perché pare che adesso a Wanda sia toccata la stessa sorte. Sì, perché il motivo della presunta rottura sarebbe da ricondurre ad un tradimento, così come riportato da La Nacion, che fa anche il nome della donna in questione: l’attrice Maria Eugenia Suarez, classe 1992 e cara amica di Wanda Nara. Sarà davvero così? Il calciatore, al momento, non ha proferito parola.