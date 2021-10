È trascorso poco più di un mese dalla morte di Paola Toeschi (51 anni), la moglie di Dodi Battaglia, stroncata da un tumore al cervello. Il chitarrista e cantante dei Pooh, nonostante la comprensibile difficoltà, è riuscito a parlarne nel salotto di Verissimo, durante la puntata in onda oggi 17 ottobre. Stando a quanto anticipato dal Corriere, Donato (questo il suo vero nome) ha rivelato: “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente”, ha esordito.

E ha raccontato: “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno”. Poi il ricordo toccante: “L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”. Battaglia aveva comunicato via social la scomparsa della moglie, con cui era legato dal 2001: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, aveva scritto in un post pubblicato il 6 settembre. Poi, qualche giorno dopo, uno scatto con Paola sorridente e una lunga didascalia a corredo: “Abbiamo passato insieme 21 anni, i primi 5 io e lei soli, poi è nata la nostra Sofi. Un sogno fantastico”.