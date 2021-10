Dopo quello discusso ad Ambra Angiolini, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato un nuovo Tapiro, questa volta a Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è finita nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci per via delle dichiarazioni rilasciate sul suo conto dall’ex collega Massimiliano Rosolino che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità”.

“Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata quel giorno“, ha commentato Federica Pellegrini con Valerio Staffelli. “Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis. Poi tira fuori critiche che riguardano tanto tempo fa, io avevo 16 anni, avevo il mio caratterino, ma insomma non mi sembrava il caso…”. Poi la rivelazione dietro domanda di Staffelli: “C’è stato un flirt tra voi?” “Su quello non ha detto proprio la verità. Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio…Ma è stato tanto tempo fa“.