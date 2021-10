Paura nella Casa del Grande Fratello Vip6. Stando a quanto riportato da Leggo, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, Clarissa Selassié è stata svegliate da una donna che, a suo dire, stava urlando. La Princess, terrorizzata: “Sento le urla di una donna! C’è qualcuno sveglio? Ragazzi?”, ha detto agitata ai compagni. Erano le 3 e mezza di notte, tutti dormivano. “Non sto scherzando. Sono urla forti, forti. Non stavo sognando, sono sveglia”, ha incalzato ancora rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi, che nel mentre aveva aperto gli occhi.

Intanto anche altri concorrenti si erano svegliati visibilmente preoccupati, tanto che Clarissa ha chiesto ad Antinolfi di bloccare la porta: “Chiudetela, mettete il sigillo. Qui è pericoloso, chiudiamoci dentro. Ho paura, non si sa mai cosa può essere“. La notte è poi proseguita in tranquillità, sconosciuto il motivo delle presunte urla. Non si sa infatti se le grida fossero effettivamente reali o frutto della fantasia di Clarissa né cosa sia accaduto fuori dalla Casa, nel quartiere Cinecittà della Capitale.