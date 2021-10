Nelle ultime settimane è un gran parlare di Francesca Neri, l’attrice nata a Trento 57 anni fa. Il tutto è nato da alcune dichiarazioni del marito Claudio Amendola, il quale ha rivelato che la donna combatte da anni contro la cistite interstiziale cronica. Malattia, questa, che le ha cambiato la vita, tanto è il dolore con cui è ormai costretta a convivere, come ha raccontato lei stessa nel libro recentemente pubblicato dal titolo ‘Come carne viva’ (edito da Rizzoli).

Tra le pagine anche una confessione su cui è tornata in questi giorni in una lunga intervista rilasciata a Oggi. Francesca Neri ha infatti spiegato di affrontare la vita da un altro punto di vista, più intimo: “Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi? Mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano”. Accanto a lei, sempre, suo marito: “Claudio mi ha salvato. Crisi, litigi e giornate durissime. Lui c’è sempre stato”, ha concluso.