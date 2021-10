Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda l’8 ottobre, Barbara D’Urso ha dedicato l’ultima parte al gossip. In particolare si è parlato del presunto flirt tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan. Dibattito, questo, che continua a riempire le pagine di cronaca rosa anche in queste ore. Quando la conduttrice ha provato a collegarsi con il modello che si trovava di fronte alla Casa del Grande Fratello Vip (dal quale è stato recentemente eliminato), lui era intento a parlare con l’inviata di Mediaset. “Ma che ci stai a provà con la Gentilin? Sono tutte bellissime le nostre inviate”, ha detto la padrona di casa. E gli ospiti sono scoppiati a ridere.