Dopo più di cinque ore in giro per la città – in un corteo che non è mai stato autorizzato dalle autorità – circa un migliaio di persone, dell’iniziale, più corposo, corteo No green pass, si sono fermate all’incrocio di Porta Venezia, bloccando il traffico di Milano in quattro direzioni. Alcuni manifestanti si sono seduti per terra, riproponendo i cori scanditi lungo le vie del centro: “Giù le mani dal lavoro”, “no green pass” e svariati insulti a Mario Draghi. “Il green pass è incostituzionale, perché la Costituzione dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non sul green pass – ha detto un ragazzo, sempre in prima fila durante il corteo, ai nostri microfoni – vìola un sacco di articoli. Li avevo anche studiati, ma ora non li ricordo”.