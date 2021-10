I No Green pass hanno manifestato a Milano, senza autorizzazione, per il tredicesimo sabato di fila da luglio. Alcune migliaia di persone hanno sfilato da piazza Duomo diretti verso la sede Rai in corso Sempione al grido di “libertà”, mostrando striscioni contro i sindacati e il governo. Il corteo ha raggiunto Piazza Della Repubblica scortato dagli agenti della polizia. Qui ha bloccato il traffico delle auto e si è mosso tra le macchine. Nel percorrere viale Crispi, dopo piazza Clotilde il corteo si è improvvisamente spaccato e una frangia capeggiata dagli anarchici ha iniziato a correre verso la stazione. La polizia ha tentato di bloccarli, ma la tensione è rientrata autonomamente quando un gruppo di manifestanti ha chiesto alla ‘frangia’ di rientrare nel corteo. Il corteo è stato bloccato verso largo la Foppa: un cordone di Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa sta impendendo ai manifestanti di continuare la loro marcia lungo via Moscova, nel pieno centro della città. Diversi gli slogan: dai messaggi contro il segretario della Cgil Maurizio Landini a “Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi” e “Solidali con i portuali di Trieste”. Il corteo è iniziato poco dopo che a Roma si è conclusa la manifestazione antifascista dei sindacati in risposta all’assalto della sede della Cgil di sabato scorso, proprio ad opera dei No Green Pass.

In contemporanea, a Roma, c’è stato un sit in a piazza del Popolo, nel centro di Roma, dove un gruppo di circa 40 manifestanti no green pass hanno improvvisato una protesta. La loro posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

A Milano è invece saltata la trattativa sul percorso intavolata nei giorni scorsi tra le forze dell’ordine e due presunti leader della protesta, un 25enne e un 48enne, che avevano contattato la Questura chiedendo di poter sfilare da piazza Fontana alla sede della Rai in corso Sempione. Il tragitto attraverso via Fatebenefratelli però è stato giudicato non adeguato, perché passava accanto a obiettivi ritenuti a rischio (tra cui la sede del Corriere della Sera): ai no pass è quindi stato proposto di rimodulare il percorso mantenendo i punti di partenza e arrivo. Come condizione per l’ok, però, i portavoce hanno chiesto di annullare i Daspo emessi negli ultimi giorni dal questore Giuseppe Petronzi: un ricatto che la polizia ha inevitabilmente rifiutato.

Il corteo, quindi – che è partito intorno alle 17 – è privo di un percorso stabilito. Gli organizzatori, poco prima di scendere in piazza, hanno chiesto ai partecipanti di fare attenzione “ai provocatori, che ci immaginiamo saranno ancora più numerosi delle volte precedenti: evidentemente l’obiettivo per qualcuno non è quello di avere manifestazioni pacifiche ma esattamente il contrario”. La sorveglianza a edifici significativi – come la stazione Centrale, il Palazzo di giustizia, la Prefettura, ma anche le sedi di partiti politici e sindacati, le redazioni dei media, e altri possibili obiettivi – è stata rafforzata per evitare, anche qui, che possano ripetersi le scene viste a Roma sabato 9 ottobre con l’assalto alla Cgil.

Venerdì 15 ottobre, nel giorno dell’esordio del pass obbligatorio sul luogo di lavoro, nel capoluogo lombardo c’era già stato un accenno di protesta: al mattino 500 persone hanno sfilato dall’università Statale a corso Sempione, passando per il Duomo e l’Arco della pace. Dopo un’annunciata intenzione di dirigersi alla sede Rai, i manifestanti hanno desistito dall’ intento e si sono dispersi. In serata, poi, un centinaio di attivisti hanno dato vita a un nuovo corteo improvvisato tra Porta Venezia, piazza della Repubblica e corso Buenos Aires.