“Libertà”, “No Green pass” . Scandendo questi slogan circa 300 manifestanti hanno sfilato a Napoli da Piazza Vittoria a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il corteo era aperto da una bara con una copia della Costituzione. In fondo al corteo, le fiaccole. Tra i manifestanti sono stati distribuiti i volantini del Fisi (federazione sindacati intercategoriali) che hanno proclamato uno sciopero generale di 5 giorni, a partire da venerdì 15 ottobre. Lungo il percorso sono stati scanditi passi della Costituzione, “uccisa” secondo i manifestanti. Slogan e qualche insulto, in via Partenope, ai clienti dei ristoranti sul lungomare (“mangiate, ma c’ è una dittatura, ve ne accorgerete”). Davanti alla sede della Regione i “No green pass” hanno cercato di coinvolgere poliziotti e giornalisti. “Vedete come siamo pericolosi? Ci battiamo anche per voi”.