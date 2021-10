Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre Miriana Trevisan si è trasformata in una ‘veggente’ improvvisando una sorta di seduta spiritica nella Casa del Grande Fratello Vip6. È tardi quando l’ex volto di Non è la Rai si fa guidare da Giucas Casella in un’esperienza nuova e molto curiosa. Le ‘vittime’? Sophie Codegoni, Lulù Selassié e Gianmaria Antinolfi. Per Sophie una predizione dettagliata: “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare”, ha esordito con una descrizione che ricorda molto quella di Fabrizio Corona (con cui Sophie avrebbe avuto un flirt).

Trevisan ha continuato: “Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”. Poi, come nei migliori film dell’orrore, un colpo di scena: “Avverto una presenza spiritica proprio vicino a te”. Probabilmente era semplicemente la Princess, che ne ha approfittato per farsi leggere il futuro: “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni”. È stata poi la volta di Giucas, che ha trasferito la sua energia a Sophie e le ha predetto una relazione con Gianmaria. “Oddio ho sentito una vampata di calore fortissima. Assurdo ragazzi, appena ha avvicinato le mani è arrivato un calore molto forte”, ha esclamato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Avranno acceso il riscaldamento, visto l’abbassamento repentino delle temperature negli ultimi giorni. E su Twitter c’è il gelo: “Qui stiamo raggiungendo livelli altissimi di follia“, ha scritto un account dedicato a Giucas Casella.