Arisa. Da Amici di Maria De Filippi a Ballando con le Stelle. La cantate, a poche ore dal debutto come ballerina nello show di Milly Carlucci, ha raccontato a SuperGuidaTv la sua versione dei fatti sul passaggio Mediaset Rai: “Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia da quando ero piccola…. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, non sapevo se sarei riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose: già non ero riuscita dopo Sanremo con il disco, perché appunto Amici è molto impegnativo… Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta ma loro avevano già provveduto. Però non ho abbandonato Amici: lo guardo, mi mancano, e nonostante io stia bene qua e stia facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto”. Insomma, nessuna frattura con Maria. Ora Arisa si dice pronta per diventare “ballerina”, attendiamo di vederla in pista.