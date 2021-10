Bagno di folla a Roma per l’atleta di arti marzali irlandese Conor McGregor, che, in visita nella Capitale, ha voluto fare una passeggiata per le vie del centro insieme alla moglie Dee Devlin e alle sue guardie del corpo. Mc Gregor è stato circondato da decine di fan che, smartphone alla mano, gli hanno chiesto foto e autografi. Il video della calorosa accoglienza dei suoi supporter è stato pubblicato da lui stesso sui suoi profili social. “È fantastico vedere l’Italia, e soprattutto Roma, così forte e piena di energie” ha commentato