È terminata la prima edizione di Star in the Star, il talent show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Anticipata da numerose polemiche per la somiglianza con i programmi Rai Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, la trasmissione non ha convinto né la critica né il pubblico, tanto che lo stesso Pier Silvio Berlusconi era intervenuto per fare chiarezza. Sempre sotto i 2 milioni di ascoltatori e con uno share che oscillava tra il 10% e l’11%, il talent potrebbe non esser riproposto l’anno prossimo.

Le sfide di questa edizione sono andate avanti e, durante la finale di ieri 14 ottobre, è stato decretato il vincitore. Anzi, la vincitrice. In finalissima, di fronte ai tre giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, si sono scontrate Mina e Loredana Berté. Chi si nascondeva sotto le maschere? Rispettivamente Lola Ponce e Syria. La ‘star in the star’, apprezzata fin dall’inizio, ha così commentato: “Sarò ripetitiva ma veramente grazie a tutti. Una squadra di lavoro incredibile. Un’esperienza pazzesca, mi sono divertita tantissimo a fare Loredana, io la amo. Ho iniziato Sanremo con ‘Sei Bellissima’, nel 1996. Lei lo sa”.