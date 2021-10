“Per me mia figlia Susanna è qua, io non la posso toccare ma è in una dimensione parallela“. Fa venire i brividi il racconto fatto da Wilma Goich a Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, quella di mercoledì 13 ottobre. La cantante ha parlato della morte della figlia Susanna Vianello, avuta dal compagno Edoardo Vianello, scomparsa poco più di un anno fa a causa di un tumore: un dolore che oggi ha metabolizzato grazie anche ad alcuni “segnali” che le hanno fatto capire che, anche se non c’è più fisicamente, la figlia è ancora al suo fianco.

Wilma Goich ha innanzitutto ricordato con Serena Bortone i drammatici momenti della malattia: “Abbiamo scoperto il tumore e dopo un mese non c’era più. Non ho pianto per quattro mesi, poi ho cominciato a sciogliermi, bastava che pronunciassi il suo nome e scoppiavo in lacrime. Poi un giorno sono venute a trovarmi due sue amiche. Chiacchieravamo, ricordavamo cose, poi il mio telefono si accende e compare la scritta ‘Io sono qua’. Nessuno aveva mandato messaggi, poi il testo è scomparso improvvisamente. Da quel giorno ho cominciato ad aprirmi. Oggi sto già molto meglio di allora. Parlo, mi commuovo, lo racconto. Prima non riuscivo neanche a raccontarlo”, ha concluso.