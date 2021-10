In una lunga intervista rilasciata a Chi, Antonella Mosetti ha ripercorso la propria vita professionale e privata. Tra passato e progetti futuri, l’ex volto di Non è la Rai ha parlato soprattutto di presente. Dopo il Grande Fratello Vip, sembra infatti sparita dalla circolazione. Come vive ora? “Sono una donna risolta”, ha assicurato lei. Poi ha spiegato: “Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans”. La showgirl, oggi 46enne, non ha problemi a rivelare che è grazie alla piattaforma che ha i suoi guadagni e va avanti senza alcun problema: “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta“.

Per chi non lo conoscesse, OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. ‘Intrattenimento’ di vario tipo, anche esplicito come foto e video di nudi. Con le sottoscrizioni dei follower, chi pubblica su OnlyFans riesce a mettere da parte un bottino più o meno consistente. Antonella Mosetti non è l’unica vip italiana ad essersi iscritta, anzi. Sono diverse le celebrità che hanno colto la palla al balzo mentre altre stanno diventando famose proprio grazie al social ‘hot’. I guadagni? Anche stellari.