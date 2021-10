Ci sono affermazioni che fanno ridere o storcere il naso perché bizzarre e prive di fondamento. Come quella di Jo Squillo, che recentemente ha dichiarato, durante il Grande Fratello Vip, che suo padre è diventato sordo perché ha mangiato latte di mucca per tutta una vita. Affermazione ridicola, ma con un merito: ci permette di fare un po’ più di luce su una bevanda onnipresente nella nostra alimentazione, ma non per questo priva di criticità. La pensa così il dottor Franco Berrino, noto epidemiologo e già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto dei tumori di Milano: “Prima dell’invenzione della pastorizzazione il latte non faceva parte dell’alimentazione dell’uomo. La ragione principale per cui si consiglia di bere latte è che avrebbe un effetto benefico sulle ossa”. Perché non ne ha? “In realtà non ha nessun effetto di questo tipo, gli studi sono molto chiari”. Quali per esempio? “Il progetto Epic (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)”, continua Berrino. “È stato condotto a livello europeo su oltre 500mila persone per conoscere le relazioni tra dieta e salute e ha dimostrato che non c’è alcuna prova che il latte faccia bene alle ossa”.

Eppure, si afferma sempre che il calcio contenuto nel latte è fondamentale per la prevenzione dell’osteoporosi. “Certo, latte e formaggi forniscono calcio, elemento prezioso per la salute delle ossa, ma lo fanno anche perdere: questi alimenti infatti tendono ad acidificare l’organismo quindi le ossa per contrastare questa acidità cedono sali di calcio. Con il progetto Epic è stato evidenziato che il rischio di frattura ossea aumenta con il consumo di carne, diminuisce con il consumo di verdura e non cambia assolutamente con quello di latte e formaggi”. Inoltre non bisogna dimenticare che “il calcio è l’elemento utile alla salute delle ossa in associazione con esercizio fisico e vitamina D”, precisa la dottoressa Luciana Baroni, medico specializzato in neurologia e geriatria, presidente della Società scientifica di nutrizione vegetariana.

Bambini, adulti e anziani al latte – Il latte lo beviamo fin da piccoli, perché lo riteniamo fondamentale per la crescita della persona. Ma è davvero raccomandabile consumarne già a questa età? “Nel primo anno di vita è sconsigliato bere latte vaccino perché può causare microemorragie e anemia da carenza di ferro”, ci risponde Baroni. “E nelle età successive, non abbiamo evidenze che il consumo di latte sia utile per il bambino, visto che fino all’adolescenza quello che è importante sono adeguate assunzioni di calcio che non devono necessariamente provenire dal latte. Lo stesso discorso vale anche per gli adulti”. Magari nella terza età possiamo recuperarne alcuni benefici? “Sì, se assunto in quantità moderata. Ma poi perché? I nutrienti che apporta sono disponibili a partire da altri cibi. Questo alimento può essere una fonte di proteine e calcio come tanti altri, non possiede nessuna ‘esclusività’”, aggiunge Baroni.

Le criticità sul cancro – Un capitolo molto delicato è quello dei tumori. Tra i fattori di rischio viene a volte tirato in ballo il latte. Ma anche qui non c’è chiarezza e i rischi di bufale o esagerazioni sono sempre in agguato. “Sul tumore della mammella non c’è evidenza ma solo sospetti, in quanto il latte vaccino è ricco di ormoni sessuali che vengono prodotti dalla mucca, che per quasi tutto il tempo della sua vita è gravida, e che possono stimolare la crescita di tumori ormono-sensibili”, chiarisce Baroni. Questo alimento, se bevuto abitualmente, produce nel sangue “concentrazioni più alte di fattori di crescita, in particolare IGF-1 e chi ha più alti i fattori di crescita nel sangue si ammala di più di vari tipi di tumore: del seno, dell’intestino, della prostata, dell’ovaio”, spiega Berrino. Con il latte e suoi prodotti derivati le cose però si complicano. “Sì, perché se da un lato il latte è con tutta probabilità associato ai tumori della prostata e c’è il sospetto che faccia aumentare anche i tumori dell’ovaio, dall’altro pare associato a un minor rischio di tumori dell’intestino. Nei nostri studi abbiamo trovato una relazione tra consumo di latte e tumori della mammella solo in donne con una predisposizione familiare. Per questa ragione”, sottolinea Berrino, “i ricercatori del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (Wcrf) che hanno esaminato tutti gli studi su dieta e cancro hanno deciso di non dare nessuna raccomandazione sul latte. E non ci sono raccomandazioni nemmeno nel Codice europeo contro il cancro. Si è anche constatato che le donne che hanno avuto un tumore al seno e che consumano latticini grassi hanno più recidive”.

Risultati migliori con il bio? – “Il sospetto è legato al fatto che il latte che si produce oggi è molto diverso da quello di 50-100 anni fa”, prosegue Berrino, “e in una certa misura da quello prodotto dalle attuali fattorie biologiche. A quel tempo le vacche mangiavano erba e le erbe selvatiche, in particolare quelle di montagna, contengono più omega-3, precursori delle prostaglandine antinfiammatorie, mentre il latte convenzionale di oggi, a causa del mais con cui gli animali sono nutriti, contiene più omega-6, soprattutto acido linoleico, che genera poi i precursori delle prostaglandine infiammatorie. In più oggi le mucche vengono munte anche in gravidanza (mentre un tempo lo si faceva solo dopo che avevano partorito) e il latte in questo caso è molto più ricco di estrogeni, gli ormoni che stimolano la proliferazione delle cellule tumorali della mammella. Per cui in linea di massima non consigliamo di bere latte a chi è malato di tumore”, conclude Berrino. “C’è anche un’altra criticità, importante e che in pochi conoscono”, rivela Luciana Baroni, “l’aumentato rischio di sviluppare la malattia di Parkinson, che sembra riferibile a complessi meccanismi che ruotano attorno al galattosio, uno dei due monosaccaridi che formano il lattosio, lo zucchero del latte”.

Le fonti alternative di calcio – Si è fatto spesso cenno ad altre fonti di calcio in alternativa al latte: “Premetto che il contenuto di proteine è irrisorio e non è di fondamentale contributo a una dieta equilibrata – continua Baroni – l’unico vantaggio starebbe nell’apporto di calcio. Dobbiamo quindi inserire nella dieta altre fonti di calcio, che sono per forza vegetali dal momento che le carni non ne contengono: in particolare verdure a foglia verde (eccetto spinaci e bieta) e tutti i tipi di cavoli. Dalla verdura, l’assorbimento del calcio è il doppio di quello dal latte”. Possiamo ricavare calcio anche da “legumi e semi oleaginosi della nostra dieta mediterranea”, aggiunge Franco Berrino. “E poi c’è il calcio dell’acqua, prontamente assimilabile perché già in soluzione, e che a seconda dei fabbisogni e delle caratteristiche degli acquedotti può essere di rubinetto o di bottiglia”, ci ricorda Luciana Baroni.

Fonti:

– F. Berrino, Il cibo dell’uomo, Franco Angeli Editore

– www.wcrf.org

– https://epic.iarc.fr/research/osteoporosisfractures.php

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25352269/

– https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0082429