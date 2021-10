La carenza di semiconduttori continua a mettere in difficoltà il comparto dei mezzi di trasporto e l’industria in generale. Cnh Industrial, controllata da Exor, ha annunciato mercoledì sera che chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, come conseguenza delle interruzioni alla catena di fornitura e della carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. Intanto il maggior produttore mondiale di semiconduttori, la Taiwan Semiconductor Manifacturing Co. (Tsmc), annuncia di aver registrato nel terzo trimestre profitti record per 5,58 miliardi di dollari.

Cnh Industrial ha fatto sapere che “rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre. L’azienda rimane costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti”, conclude la nota.