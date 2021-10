È Francesca Michielin l’ospite della quinta puntata del talk “Programma“, in streaming su Facebook, Youtube e Instagram di FqMagazine.it de il Fatto Quotidiano, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è in diretta giovedì 14 ottobre dalle ore 15. Dopo il successo di “Cinema” in collaborazione con Samuel dei Subsonica, Francesca Michielin, pronta a scendere in campo con il podcast “Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?” e come protagonista di un nuovo programma su Sky Nature, torna con il singolo “Nei Tuoi Occhi”. Il brano è contenuto nella colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri”, film firmato Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, nelle sale dal 14 ottobre. Il testo è strettamente connesso alla trama del film, finestra aperta sulla relazione tra i protagonisti Diego e Clara: “Mi tuffo nei tuoi occhi, ci nuoto dentro finché sento che non tocco più / e quando piangi come grandine mi butti giù – dalla piacevole confusione iniziale nei confronti di lei evolve per lui l’opportunità di liberarsi – non esistono scuse / nella testa mille cose esplodono e a domino precipito – fino a lasciarsi andare eliminando ogni barriera – liberami le ali / squarciami il cuore / prenditi tutto”.

“Marilyn ha gli occhi neri” ruota attorno a Clara (Miriam Leone) – vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni – e Diego (Stefano Accorsi) che è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili.

“Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?” è il primo podcast ideato e condotto da Francesca Michielin, che intervisterà donne e uomini con punti di vista differenti, facendosi rappresentante di una generazione che lotta contro gli stereotipi di genere, alla ricerca di nuovi spunti di riflessione. I temi nascono da alcune domande: Perché un uomo che scrive le sue canzoni è per tutti un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante? Chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori? Perché le femmine non possono giocare a calcio o intendersi di sport? Chi ha stabilito che c’è un femminismo giusto e uno sbagliato?

Infine nell’estate 2021 Francesca ha annunciato che sarà conduttrice di un programma su Sky Nature che la porterà ad incontrare esperti e scienziati. Sempre questa estate la cantautrice è stata protagonista del tour Fuori Dagli Spazi LIVE! A qualche data dalla fine il tour è stato sospeso a causa della positività al Covid-19 di uno dei membri dello staff che accompagna la Michielin.