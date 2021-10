Il cantautore e attore napoletano Federico Salvatore è stato ricoverato in ospedale d’urgenza in seguito ad un’emorragia cerebrale. L’artista, diventato famoso per il brano ‘Azz..’ del 1995, si trova nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute: c’è il massimo riserbo. Federico Salvatore avrebbe dovuto lanciare il 17 settembre scorso, in concomitanza con il suo compleanno, il nuovo disco ‘Azz 25 anni dopo‘ ma l’uscita è poi slittata. Tanti i messaggi di affetto e incoraggiamento che in queste ore i suoi fan stanno pubblicando sui social, condividendo foto e sue canzoni.