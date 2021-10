Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda lunedì 11 ottobre, la giovane fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha fatto una sorpresa al giornalista sportivo, scatenando diverse reazioni. La showgirl ha confessato di non essere incinta, smentendo così la notizia che circolava da giorni e che era stata commentato anche dai coinquilini della Casa. Aldo Montano, ad esempio, ha cercato di capire se la storia tra Goria e Miales fosse stabile o magari lei potesse aver avuto altre frequentazioni. Queste insinuazioni hanno fatto andare su tutte le furie Soleil Sorge, la quale ha così commentato: “Aldo dice e fa delle cose totalmente fuori luogo, ad esempio dice parolacce”. Poi ha rincarato la dose: “Si comporta in maniera assurda. Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima”. “Sono forse stupidaggini, ma ne fa mille così. Si permette di fare queste cose”, ha infine concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.