Puntata ricca di emozioni quella di Storie Italiane andata in onda martedì 12 ottobre. La padrona di casa Eleonora Daniele ha ospitato nel suo salotto, sulla rete ammiraglia Rai, Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornata in tv per parlare della sua lotta contro il tumore al seno, scoperto durante dei controlli di routine. Ora, dopo una delicata operazione che è durata otto ore, mancano due sedute di chemioterapia e alla fine di questa brutta esperienza che ha raccontato nei dettagli durante la seguita trasmissione mattutina. “Stavo facendo una serie di controlli perché desideravo un figlio e proprio dopo la mammografia ho avuto la brutta notizia. Da lì il mondo mi è crollato addosso. Sono stata male, ho pianto tanto”, ricorda emozionata.

“Quando passi un momento del genere, non sai di avere quella forza così incredibile. A mente fredda, mi meraviglio dell’energia che è uscita da me. Tutte quelle mamme che mi scrivono perché hanno passato questo mi hanno tranquillizzato, non mi hanno fatto sentire sola, mi hanno scritto. Io uso il mio Instagram come se fosse un diario, a cui affido tutte le mie emozioni”. Ora che mancano due sedute di chemio Carolina Marconi afferma con forza che “non si guarisce solo con le medicine ma anche con la testa. All’inizio la mattina mi alzavo e mi veniva un po’ di depressione e tristezza, ma mi sono detta che volevo vivere e quindi mi sveglio e faccio tutto quello che posso fare, perché tanto prima o poi finisce”.

Ora la speranza della showgirl venezuelana è rivolta al 10 novembre quando finiranno queste pesanti cure e solo dopo si potranno vedere le reazioni che ha subito il suo corpo e capire realmente se il tumore al seno è stato debellato del tutto. “Io quel giorno farò una festa, mi libero”. E, dopo questo momento di sofferenza, il suo più grande desiderio è quello di diventare madre: “Farò l’impossibile, perché me lo merito. Se non ci riuscirò, adotterò un bambino”.