Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 11 ottobre, Vera Miales è entrata nella Casa per affrontare con il compagno Amedeo Goria la ‘questione gravidanza‘. Durante gli ultimi giorni, infatti, sono circolate diverse foto della 36enne con un pancino sospetto. Lei, con indosso un vestito da sposa, ha chiarito tutto in diretta su Canale 5: “Fuori c’è una guerra e la sto combattendo da sola, mentre tu ancora non ti fidi di me e metti in dubbio tutto ciò che riguarda noi. Come vedi non sono incinta, puoi stare tranquillo”. Miales è poi scoppiata a piangere, forse ferita dalle frasi dei giorni precedenti pronunciate dal compagno Amedeo: “Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti, però tutto è possibile”, aveva dichiarato lui. D’altronde, già in passato il giornalista sportivo aveva messo in chiaro le cose: “Un figlio? Dovrebbe trovarsi un altro uomo“.

Tra ‘lacrime’ e singhiozzi, Miales ha poi continuato: “Mi sono vestita così di bianco perché sono pulita. Anche se volevo un figlio o se potevo essere incinta non avresti dovuto mettermi in dubbio. Perché dici che siamo amici? Non siamo amici”. Quando Signorini le ha posto qualche domanda sul pancino, lei ha replicato: “Purtroppo non sono rimasta incinta. Diciamo che era una specie di gravidanza psicotica“. Amedeo Goria ha replicato: “Io ti voglio bene, lo sai. Ti amo a modo mio”. “Non esiste un modo tuo, a me quello che fa male sono i tuoi dubbi”. Allora lui: “Non ti lascerò mai, ti starò vicino”. E tutto è bene quel che finisce bene.