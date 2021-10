Gabby Petito è stata strangolata. Le autorità mediche del Wyoming hanno confermato che la blogger 23enne statunitense, scomparsa all’inizio dello scorso settembre mentre viaggiava sule strade americane assieme al fidanzato, è morta per strangolamento. Secondo la ricostruzione dei medici legali, Petito è stata uccisa tra i venti e i trenta giorni prima rispetto al ritrovamento del corpo nel Bridger-Teton National Forest, in Wyoming.

Per la morte della ragazza è indagato il fidanzato Brian Laundrie, tutt’oggi latitante. Petito e Laundrie erano partiti su un furgoncino bianco a luglio per un coast to coast, est-ovest, da New York alla costa occidentale degli Stati Uniti. Il primo settembre Laundrie era tornato a casa sua, in Florida, ma senza Petito. A quel punto i genitori della ragazza hanno denunciato la scomparsa della loro figlia e Laundrie è scappato non lasciando alcuna traccia dietro di sé.