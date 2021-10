Il super campione olimpico Marcell Jacobs e la fidanzata Nicole Daza stanno cercando una babysitter per i loro due bimbi Anthony e Megan, rispettivamente di 2 e 1 anno (lui aveva avuto già un figlio da una passata relazione). Durante la giornata di ieri, domenica 10 ottobre, la coppia ormai popolare ha pubblicato una Instagram story spiegando di essere alla ricerca di “una ragazza per babysitting nel periodo che va dal 27-28 dicembre 2021 al 1/2 febbraio 2022 a Tenerife“.

Una vacanza di relax? Non si direbbe. “No perditempo”, ha infatti chiarito subito la coppia. L’occasione è ghiotta e anche i primi dettagli sono già chiari: “Viaggio, vitto e alloggio pagato più pagamento per il periodo. Contattateci in privato”. Il Campione di Tokyo sarà velocissimo anche nella scrematura dei sicuramente numerosi curruculum ricevuti in queste ore?