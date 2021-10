Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 11 ottobre, Alfonso Signorini ha interpellato Lulù Selassié per fare chiarezza sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo. “Tu dovresti avere un po’ di maturità”, ha esordito il conduttore. Poi ha spiegato: “Sei innamorata e non c’è nulla di male, però bisogna essere in due”. Ma lei si è infastidita, tanto che il conduttore ha alzato la voce: “No, non dirmi che non sei innamorata. Lo cerchi sempre, gli dai molte attenzioni. Questo è tipico di chi è innamorato”.

“Non ho mai pensato fosse un fidanzato, ma non è un amico. Sarei folle a pensarlo. È una conoscenza. Tutto è iniziato in maniera serena, ma avendo problemi fuori di qua molto più gravi, mi faccio prendere del panico. Sì, ho avuto momenti infantili ma non fanno parte della mia vita reale”, ha replicato la Princess. “Lulù – è intervenuto nuovamente Signorini – certe cose le devi anche capire. Se ad esempio Manuel dice che non gli piace Sophie, non significa che gli interessi tu. Poi, se vuoi avere sempre ragione, va bene”. Allora lei ha concluso: “Cosa ne sapete voi? Io so cosa ci siamo detti”. Ma Bortuzzo è sembrato d’accordo con il conduttore: “Hai detto tutto benissimo”.