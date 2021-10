Chris Cugowski, è lui l’eroe del giorno. Figlio del cantante Krzysztof Cugowski, sta facendo letteralmente impazzire il web con il video della sua interpretazione di Damiano dei Maneskin, a Twoja Twarz Brzmi Znajomo ovvero la versione polacca di Tale e Quale Show. La sua Zitti e Buoni ha convinto tutti ed ha trionfato durante l’ultima puntata del programma andata in onda l’8 ottobre scorso.

Il 22enne, che ha studiato recitazione all’Università di Winchester, ha festeggiato sui social: “Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili. Finora questa è la mia performance più impegnativa in questo show. Volevo davvero trasmettere l’atmosfera che i Måneskin creano durante le loro esibizioni e spero che almeno in una certa misura ci sia riuscito. Sono anche molto grato per aver vinto questa puntata. Ho donato i soldi alla Little Prince House, ospizio situato a Lublino”, ha scritto in un post pubblicato il 9 ottobre su Instagram. La puntata voleva essere un omaggio alla musica italiana, tra gli artisti interpretati anche Raffaella Carrà, Zucchero, I Ricchi e Poveri, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti.

A fine giugno, inoltre, la band romana si era esibita in Polonia e, nei giorni in cui era acceso il dibattito sui diritti LGBT, Damiano David e Thomas Raggi si erano scambiati in diretta tv un bacio appassionato, lanciando così un forte messaggio contro le politiche di un Paese contrario all’omosessualità. “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c*zzo vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato“, avevano poi scritto su Twitter i giovani artisti.

Equal rights for the LGBTQIA+ community ????️‍????.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG ???? pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021