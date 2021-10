Il dossier su un eventuale scioglimento di Forza Nuova è sul tavolo di Mario Draghi. Lo confermano vari retroscena secondo cui il premier – all’indomani dell’assalto alla sede della Cgil da parte del movimento neofascista – ha avviato un’istruttoria con giuristi e accademici di fiducia per valutare quale strada legale sia possibile percorrere. Ne verrà fuori – scrive Repubblica – un parere tecnico, che servirà a sostenere il lavoro degli uffici della presidenza del Consiglio. Il problema più grosso, a quanto pare, è la mancanza di una sentenza penale di condanna (anche non definitiva) che riconosca il carattere eversivo dell’organizzazione: in quel caso, prevede la legge Scelba, si potrebbe scioglierla con un decreto del ministro dell’Interno, come già avvenuto negli anni ’70 per Ordine nuovo e Avanguardia nazionale. L’altra strada – prevista ancora dalla legge 645 del 1952 – è invece l’intervento per decreto legge, giustificato “in casi straordinari di necessità e urgenza” contro sigle che usano la violenza “quale metodo di lotta politica” o denigrano “la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza”.

Proprio questa ipotesi, mai messa in campo nella storia repubblicana, è quella – secondo il Corriere – allo studio dell’esecutivo. L’ostacolo più grosso, però, è politico, perché un provvedimento del genere dovrebbe essere votato in Consiglio dei ministri col rischio di una spaccatura (in particolare con i rappresentanti della Lega). Sulllo sfondo c’è la mozione presentata dal Pd – e sottoscritta da Leu e Movimento 5 stelle – alla Camera e al Senato, che se approvata impegnerebbe il governo a prendere “i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista”. E la manifestazione unitaria convocata per sabato 16 ottobre dai sindacati, che – ha annunciato il segretario Cgil Maurizio Landini – porterà in piazza il tema dello “scioglimento delle organizzazioni e dei movimenti che inneggiano al fascismo“.