Fuller Goldsmith è morto. Il giovane chef di 17 anni era noto al pubblico americano per la sua partecipazione agli show cooking Top Chef Junior e Chapped Junior. Nonché per la sua pagina Instagram dove mostrava molti suoi manicaretti in primo piano. Fuller era malato di leucemia linfoblastica acuta da quando aveva 3 anni. A 13 anni aveva partecipato a Chopped Junior e aveva battuto tutta la concorrenza dei suoi coetanei chef proponendo piatti contenenti ingredienti come filetti di pesce gatto, gombo, salse di formaggio e lamponi.

L’anno successivo ha vinto Chopped Junior devolvendo i 10mila dollari di premio alla Divisione di ematologia e oncologia pediatrica dell’ospedale dei bambini di Birmingham in Alabama dove aveva passato tre anni sottoponendosi ad una devastante chemioterapia. Successivamente il tumore gli aveva concesso una tregua, ma quando decise di partecipare a Top Chef Junior dovette ritirarsi all’improvviso a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.