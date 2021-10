Salta la messa in onda di Uomini e Donne prevista per oggi lunedì 11 ottobre. Sulla guida tv ufficiale del sito Mediaset, dalle 14.44 alle 16.31, è infatti prevista la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Il motivo della variazione, occasionale, è presto svelato: al suo posto ci sarà “Amici”. Ieri 10 ottobre, infatti, non è andato in onda il consueto appuntamento con il talent di Maria De Filippi, saltato per evitare lo scontro con la partita dalla Nazionale italiana di calcio contro il Belgio (in onda su Rai Uno) e riprogrammato in data odierna. Solo per oggi, dunque, i sentimenti lasciano il posto alla musica e alla danza. Uomini e Donne tornerà in onda domani martedì 12 ottobre, dalle 14.45 su Canale 5. Ma qualche giovane telespettatore borbotta: “Perché il lunedì e per di più a quest’ora? Sarà impossibile seguirlo”.