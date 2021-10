Si è spento ieri 10 ottobre Granville Adams. L’attore, conosciuto ai più con il nome di Zahir Arif nella serie tv Oz, è morto all’età di 58 anni dopo aver combattuto contro il cancro. Adams aveva avuto un ruolo anche in Homicide: Life on the Street della NBC ed era apparso in Empire. La notizia della sua scomparsa è stata data con un comunicato pubblicato sui social dalla moglie Christina e da alcuni amici più stretti.

Ad accompagnare i due scatti scelti – un suo selfie e la foto di un simbolico arcobaleno – vi è un lunga didascalia, che inizia così: “Oggi il nostro amato Granville Adams è morto ed è ora con Dio. Dopo una lunga e combattuta battaglia con il cancro, è asceso al cielo”. La dichiarazioni prosegue spiegando che l’attore si è spento circondato dall’amore dei cari e che “0ra riposa in pace e non soffre più“.

Anche Tom Fontana, showrunner e produttore esecutivo di Oz, ha reso omaggio all’attore su Instagram scrivendo: “Buonanotte, dolce principe/e voli di angeli ti cantano per il loro riposo”. Infine Kirk Acevedo, che ha interpretato Miguel Alvarez nella serie HBO, ha espresso le sue condoglianze su Twitter , scrivendo: “Ho perso il mio fratello oggi dopo una lunga battaglia con il cancro[…]” I dettagli della celebrazione per salutarlo un’ultima volta sono ancora in via di definizione e verranno annunciati via social.

I lost my brotha today after a long battle with cancer.

I don’t do well with loss because I’m unfamiliar with it.

Yo Granny we’ll be chopping it up on the other side one day.

Until then…

Rest easy my friend.

Granville Adams???????? pic.twitter.com/mL04Mw4wjY

— KID VICIOUS???? (@kirkacevedo) October 10, 2021