È arrivato l’albergo Grande Fratello. No, non è questo il nome dell’hotel, che si trova a Rimini. Questa è la “filosofia”. La cosa è piuttosto semplice: vacanza di coppia per cinque notti, a un euro a notte, purché sia tutto in streaming. “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy“, ha spiegato il proprietario Fabio Siva al Corriere. Quindi ecco la proposta, vacanza gratis (o quasi) ma in diretta ventiquattro ore su ventiquattro. L’assetto è proprio quello da programma tv: telecamere in tre stanze con tanto di cabina di regia per i commenti. Telecamere anche negli spazi comuni, per esempio sul terrazzo o in sala colazioni. Dove si potrà vedere tutto questo? Twitch per 24 ore di fila, Youtube “solo 12 ore” e per l’anziano pubblico di Facebook due ore al giorno. Ah, come si chiama l’albergo? Stupido hotel (citazione per Vasco, o forse no?).