Dal successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 agli esami che le mancano all’università per laurearsi: Bebe Vio si è raccontata a cuore aperto nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda su Rai 3 domenica 10 ottobre. La campionessa paralimpica ha ripercorso le difficoltà che hanno accompagnato la sua partecipazione ai Giochi Olimpici, in primis un problema al gomito, ma anche la carrellata di incontri istituzionali e non che ha avuto nella sua vita, da Papa Francesco a Barack Obama passando per la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Hai incontrato proprio tutti, da Alex Zanardi a Ellen Mirren alle sfilate di moda, ti manca solo la Regina Elisabetta”, ha commentato quindi Fabio Fazio.

E lei, con la spontaneità che la contraddistingue, ha risposto: “Sì, lei mi manca e mi sa che mi devo sbrigare!”. Una battuta che – ironia della sorte – ricalca proprio il tipico humor british e che ha suscitato una risata imbarazzata del conduttore, il quale ha subito chiosato: “Con questa affermazione o non ti chiama mai più o ti chiama domani mattina!”. Poi, Fazio ha rincarato arrossendo: “Speriamo che venga tradotta in un altro modo…secondo me non ti chiama!”. Ma Bebe Vio non ci ha dato troppo peso, ha glissato con un sorriso e poi l’intervista è ripresa cambiando argomento.