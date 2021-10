Per questa edizione di Ballando Con le Stelle, Milly Carlucci sembra volersi superare. Cast stellare, Pippo Baudo annunciato come primo ballerino per una notte. E a “condire” quello che parrebbe un piatto ricco, questa stagione il gossip arriva prima dell’inizio. Andrea Iannone è stato paparazzato insieme alla “sua” ballerina, Lucrezia Lando, dal settimanale Gente. Le foto mostrano che tra i due c’è un certo feeling. Lui, ex di Belen, è single. E pare anche la ballerina. Vero è che se alcune coppie sono nate davvero a Ballando, per altre si è trattato solo di un buon lavoro dei paparazzi.