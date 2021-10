L’incidente mortale durante la messa in scena dell’opera folk Sadko, di Nikolai Rimsky- Korsakov. Siamo al teatro Bolshoi di Mosca. Il momento fatale, quello del cambio di scenografia: Yevgeny Kulesh, attore 37enne, è morto schiacciato da un pezzo dell’allestimento. Il racconto di alcuni spettatori su Telegram, nel quale in molti hanno specificato di aver capito che non si trattava di un trucco scenico quando hanno sentito urlare “c’è sangue, chiamate un’ambulanza“, e poi la conferma del teatro. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine e lo spettacolo è stato cancellato.