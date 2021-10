Combatta la sua battaglia contro il cancro al seno da sei anni e in occasione della presentazione del film List of a Lifetime ha dichiarato che ogni giorno cerca di viverlo al massimo per essere “il migliore esempio”. Shannen Doherty ha condiviso su Instagram un post per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e non possiamo che mostrarle gratitudine per la forza con la quale condivide i suoi pensieri, la sua esperienza e, come dice, lei “l’aspetto del cancro”: i capelli rasati e un fazzoletto sul naso per fermare un’emorragia. “Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possano trovarsi di fronte – scrive la Brenda di Beverly Hills 90210 – Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto bello? No, ma è vero. La mia speranza è che, dopo aver condiviso anche questo, diventeremo più consapevoli dell’aspetto del cancro”. Come raccontato dalla stessa Shannen, ora il cancro è al quarto stadio: “Nel 2015 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho fatto una mastectomia e ho fatto chemio e radio. Ho avuto molte epistassi dal naso a causa della chemio. Non so se anche a qualcuno di voi è capitato. Ero parecchio stanca. Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi ha davvero tirato su di morale? Sì. Sono riuscita a ridere di me stessa. L’umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti siano in grado di trovare l’umorismo nell’impossibile”.

View this post on Instagram Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando)