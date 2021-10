È stata raggiunta e superata sabato la soglia dell’80% della popolazione over 12 vaccinata con due dosi in Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento della struttura commissariale guidata da Francesco Figliuolo, 43.215.224 italiani pari all’80,01 % della popolazione over 12 hanno completato il ciclo vaccinale. Sono invece 45.724.019, 84,66 % della popolazione over 12, le persone che hanno ricevuto almeno una dose. Resta lontano però l’obiettivo originario annunciato da Figliuolo a marzo, cioè l’immunizzazione dell’80% della popolazione generale, under 12 inclusi. Visto che in base agli ultimi dati Istat la popolazione italiana comprendeva a inizio 2021 59,2 milioni di persone, la quota di vaccinati si ferma ancora poco sotto il 73%. La promessa di arrivare al’80% entro fine settembre non è stata rispettata e 2,7 milioni di over 50 mancano ancora all’appello.

Per le terze dosi siamo solo all’inizio: 292.462 le persone raggiunte, pari al 3,86 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.